Kendisini bara almayan kişiyi öldürmeye çalıştı!

İskele'de bugün saat 16.30 sıralarında, Bahçeler bölgesinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde, E.M. (E-38), daha önceden kendisini bara almadığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile bar işletmecisi Glazunov Dimitriy’in vücudunun göğüs ve bel kısmından bıçaklamak suretiyle adı edileni öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan Glazunov Dimitriy kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Zanlı E.M. aranırken polisin soruşturması sürüyor…