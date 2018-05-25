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Kıb-Tek 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına başladı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) üç yıl içerisinde, dünya standartlarının ön gördüğü “Bir yılda en çok 14 saat elektrik kesintisi” yapılabilmesi düzeyine çıkabilme amacıyla başlattığı çalışmalarına dün Güzelyurt ve bölgesi için ilk adımı attı.
Kıb-Tek 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına başladı

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, başlayan 11 kV izolatör değişimi çalışmalarına diğer bölgelerden Kıb-Tek personeli de destek veriyor. Kesinti ve arızaları asgariye indirmeyi hedefleyen çalışmalar, 1974 yılından beri Güzelyurt ve bölgesinde ilk kez yapılacak olması nedeniyle bir “ilk” özelliği taşıyor. Çalışmaların en az bir yıl, en çok 18 ay sürmesi planlanıyor.

Planlanan projeler sonucunda, Güzelyurt Bölgesi’nde bulunan orta gerilim fiderler ve ana hatlar güçlendirilerek bölgedeki kesintiler asgariye indirilip, oluşacak kesintilerin daha erken sürede tespit edilmesi ve kesinti oluşan bölgelerin enerjilenmesi sağlanacak.
Bölgede planlanan projelerin başında yeni inşa edilen Cengizköy Trafo Merkezi, bölgeye yeni fider tesisi (Lefke

Avrupa Üniversitesi Bölgesi) 22 kV yer alıyor. Projede öngörülen maliyet 195.864 Sterlin olarak belirlendi.
Kıb-Tek herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için duyurulan elektrik kesintileri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, verdikleri rahatsızlıklar nedeniyle Kıbrıs Türk halkından özür diledi.

Güzelyurt Bölgesinde bu kapsamda planlanan diğer orta gerilim projeleri ise şöyle; “Doğancı-Yeşilyurt (Pendaya) fider ile Kalilant fiderin mevcut ring bağlantısının takviyesi projesi.

Exp. fiderdeki mevcut orta gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi projesi.
Yılmazköy fiderindeki mevcut orta gerilim gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesine ek olarak Akçay’da Kalkanlı fider ile Serhatköy (Yılmazköy) fiderin birleştirilmesi(ring) projesi.

Yeşilyurt (Pendaya) fiderden mevcut orta gerilim gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi projesi.
Gemikonağı (Kavavostazi) fiderdeki mevcut orta gerilim hatların (ana hat) takviyesi ve gerilim düşümü problemlerinin giderilmesi projesi.
Doğancı - Yeşilyurt (Pendaya) fider ile Kalilant fiderin ringe alınması projesi.
Güneşköy’de su pompaları fider ile Kumköy fideri birleştirilmesi(ring) ve Kumköy fiderin ODTÜ fidere olan bağlantının takviyesi projesi.

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