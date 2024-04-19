KIB-TEK’ten borç yapılandırma hatırlatması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), tüm gerçek ve tüzel kişilerin tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat tarihinin 22 Nisan’da son bulacağını hatırlattı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), tüm gerçek ve tüzel kişilerin tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat tarihinin 22 Nisan’da son bulacağını hatırlattı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 10/2024 sayı ve 22/03/2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Yasa Gücünde Kararname doğrultusunda, tüm gerçek ve tüzel kişilerin tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul edilmektedir. Yürürlükteki Yasa Gücündeki Kararnamenin süresi 22 Nisan 2024 tarihinde mesai bitiminde son bulacaktır. Yasa Gücünde Kararnameden faydalanmak isteyen tüketicilerin, yapılandırmak istedikleri sayacın kayıtlı bulunduğu bölge amirliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Konuyu siz değerli kamuoyunun bilgisine getirir, müracaat süresine dikkat edilmesi gerektiği hususunu tekrar hatırlatırız” denildi.