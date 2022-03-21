  • BIST 2.173,52
  • Altın 915.914
  • Dolar 14.8203
  • Euro 16.3705
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu’ndan Dünya Şiir Günü'nde Barış Mesajı

»
Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu’ndan Dünya Şiir Günü'nde Barış Mesajı
Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu’ndan Dünya Şiir Günü'nde Barış Mesajı

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda dünyaya barış dileğinde bulunuldu.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, “Bu yıl savaşlar ve pandemi arasında buruk bir şekilde kutladığımız Dünya Şiir Günü’nde şiirin yürekten dizelere yayılan barış diliyle, bir işaret fişeği çakmasını ve tüm dünyaya barış getirmesini arzuluyoruz. Unutulmasın ki, şiir bir başkaldırı, karşı çıkma sanatıdır. Bizler de Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu olarak, savaşlara karşı bir duruş sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz. Dünya Şiir Günü kutlu olsun.” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mark Zuckerberg’den Gençlere Tavsiye: Hedef Odaklı Olmaktan Çok, İlişki Odaklı Olun19 Mart 2022 Cumartesi 14:23
  • “Şerefine İnsanoğlu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi19 Mart 2022 Cumartesi 14:15
  • Serenay Sarıkaya Instagram’ı Salladı19 Mart 2022 Cumartesi 13:38
  • Kopuş Belgeseli izleyiciyle buluşacak18 Mart 2022 Cuma 13:13
  • Kemal Belevi’nin 'Ten Studies For Guitar' İsimli Eseri Yarın Dijital Mecralarda Yayınlanacak17 Mart 2022 Perşembe 15:21
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yine Bir Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor17 Mart 2022 Perşembe 11:09
  • Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu17 Mart 2022 Perşembe 01:24
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Piyanist Rüya Taner’i Kabul Etti16 Mart 2022 Çarşamba 21:57
  • Ahmet Sanver’in 16’ncı Kitabı Yayımlandı15 Mart 2022 Salı 19:31
  • Yıldız Tilbe Hakkında Suç Duyurusu14 Mart 2022 Pazartesi 23:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti