  • BIST 9814.19
  • Altın 2443.611
  • Dolar 32.2362
  • Euro 34.9882
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek

Yakın Doğu Oluşumu Müzelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturduğu güçlü sanat atmosferi Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini sarmalamaya devam edecek. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açacak.

14 Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserini sanatseverle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde heykel ve resimleri inceleme şansı bulacak olan ziyaretçiler, bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri aynı çatı altında görebilecek.

Kıbrıs Araba Müzesi’nde çocuklara heyecan, yetişkinlere nostalji...

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken yetişkinleri ise otomobil tarihinin büyülü dünyasına çekiyor. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seren Kıbrıs Araba Müzesi’nde 200’e yakın klasik otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor. Kıbrıs Araba Müzesi sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri koi havuzu ile çocukların da eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

Osmanlı döneminden günümüze, tarih ve kültür dolu sanat şöleni Surlariçi Şehir Müzesi’nde!

Lefkoşa Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini birbirinden farklı eserleriyle yansıtmaya devam ediyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Büyük, küçük tüm ziyaretçilerine tam bir sanat şöleni sunan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Müzede; 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken diğer koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ise ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ercan’da uçuşlar aksadı, 2 uçak iniş yapamadı!09 Nisan 2024 Salı 15:51
  • Geçitköy ve Alsancak bölgesinde yağışlar nedeniyle trafik aksıyor...09 Nisan 2024 Salı 14:18
  • Polisten yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücülere uyarı09 Nisan 2024 Salı 13:14
  • Beklenen ödeme yapıldı09 Nisan 2024 Salı 13:11
  • Maliye Bakanı Berova: Bayram, Sevinç ve Neşe Demek, Bir Arada Olmaktır09 Nisan 2024 Salı 13:10
  • Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü09 Nisan 2024 Salı 12:26
  • Zorlu Töre: Bayramı coşku ve heyecanla kutluyoruz...09 Nisan 2024 Salı 12:04
  • Ataoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı09 Nisan 2024 Salı 11:52
  • Dinçyürek: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Duygularını Güçlendirelim09 Nisan 2024 Salı 11:20
  • Bakan Oğuz, bayram mesajında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı09 Nisan 2024 Salı 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti