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Kıbrıs sorununun çözümü kitlesel göçlerden yararlanan girişimcilerin ellerine terk edilmemeli

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“Son zamanlarda güney kesimindeki bir grup Mağusalı otelcinin, sözü geçen, önemli sosyal ve siyasi amaçlara ters düşen ve barikatın açılmamasını talep eden açıklamalar yaptıklarına şahit oluyoruz.
Kıbrıs sorununun çözümü kitlesel göçlerden yararlanan girişimcilerin ellerine terk edilmemeli

Yeni Kıbrıs Derneği (YKD) Koordinasyon Komitesi, Kıbrıs sorununun çözümünün, kitlesel göçlerden yararlanan girişimcilerin ellerine terk edilmemesi, karşılıklı anlaşmalarla oluşturulacak olan Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin, ülkenin birleşmesi sonucu, evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce yurttaşın yanısıra, tüm “Kıbrıslılara” ekonomik fırsatlar oluşturması gerektiğini belirtti.

YKDKoordinasyon Komitesi, "Derinya barikatı" ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

“Kıbrıslı Türk yetkililere danışarak hükümetimizin Yeşil Hat’ta geçiş noktalarının artırılması kararı, 1974 Türk müdahalesinden sonra birbirinden ayrılmış ve yalıtılmış olan Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirmeye katkı koyan siyasi bir davranıştır” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Son zamanlarda güney kesimindeki bir grup Mağusalı otelcinin, sözü geçen, önemli sosyal ve siyasi amaçlara ters düşen ve barikatın açılmamasını talep eden açıklamalar yaptıklarına şahit oluyoruz. Yakın bir gelecekte Derinya barikatının açılması sonucu, turistlerin kuzeye geçeceklerini ve kendilerinin maddi kayıplara uğrayacaklarını buna gerekçe olarak gösteriyorlar. Yeni Kıbrıs Derneği, bu açıklamalara ve ileri sürülen gerekçelere şiddetle karşı çıkar ve onları kınar. Ayrıca, bu davranışların, coğrafi olarak birbirinden izole edilmiş iki toplumun sıkı bir iletişim içinde olmasının tüm Kıbrıslıların yararına olacak olan Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyan bir politika olduğunu vurgular.”
Kısa süreli ekonomik çıkarların ön plana çıkarılmasının, Kıbrıs sorununun çözülmesi sonucu oluşacak olan Federal Cumhuriyet’in önüne konabilecek engeller olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Mağusalı otelciler veya göçmenlerin yerleşiminden yararlanan iş insanlarının”, Güzelyurt ve Maraş gibi yerlere dönmeleri sonucu zarar edecekleri ve yerel gelişme olanaklarını yitirecekleri endişesiyle içi boş gerekçelerle çözüme karşı çıkma tehlikesinin baş gösterebileceği kaydedildi.
Kıbrıs sorununun çözümünün, kitlesel göçlerden yararlanan girişimcilerin ellerine terk edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Karşılıklı anlaşmalarla oluşturulacak olan Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin, ülkenin birleşmesi sonucu, evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce yurttaşımız yanısıra tüm Kıbrıslılara ekonomik fırsatlar oluşturmalıdır” denildi.

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