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Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran’ı çocuklara ayırdı

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunu olan Çöpsüz Dünya’yı sahneledi.
Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran’ı çocuklara ayırdı

İklim değişikliği ve hava kirliliği sonrasında doğamızda yaşanan değişimleri konu edinen çocuk oyunu, salonu dolduran çocuk ve ailelerin beğenisini kazandı.

Arzu Yurtseven’in yazdığı ve Nihat Alpteki’nin yönettiği Çöpsüz Dünya’nın oyuncu kadrosunda Engin Akpınar, Eylül Soğukçay, Mehmet Soner Dinç, Pınar Demiral ve Samet Silme yer aldı.

 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahne alıyor

 “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla perdelerini açan 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, yarın akşam (3 Haziran Pazartesi) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tartüf24 oyunu ile devam edecek. İki gece üst üste sahnelenecek oyun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak.

Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin, gümüş sponsoru Birinci Global olurken, salon sponsorluğunu Yakın Doğu Üniversitesi, ulaşım sponsorluğunu ise Northern Travel üstleniyor. Wideline, Bel-Koop ve SIBA Limited de festivale katkı koyanlar arasında yer alıyor.

Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.

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