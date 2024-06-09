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Kıbrıs Tiyatro Festivali “Uçan Bisiklet” ile devam etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sona gelindi
Kıbrıs Tiyatro Festivali “Uçan Bisiklet” ile devam etti

. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçısı Hatice Tezcan’ın yazıp yönettiği “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu, LBT’de seyirci ile buluştu. Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek’in rol aldığı oyunda, iki arkadaşın sıradan bir günde elektriklerin kesilmesiyle aynı düşte buluşması anlatıldı. Oyun sonunda Bükülmez ve Karaböcek ayakta alkışlandı.

Perdeler Ankara Devlet Tiyatrosu’nun oyunu ile kapanıyor
“Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla başlayan 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 11 Haziran Salı akşamı Ankara Devlet Tiyatrosu’nun "Gonzago’nun Öldürülmesi" oyunu ile perdelerini kapayacak. YDÜ AKKM’de yer alacak oyun saat 20.30’da başlayacak.
Biletler, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabilecek.

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