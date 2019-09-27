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Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Dali’nin Kadınları” oyunu izleyiciyle buluştu

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun hazırladığı “Dali’nin Kadınları” oyunu izleyiciyle buluştu.
Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Dali’nin Kadınları” oyunu izleyiciyle buluştu

Erdi Işık tarafından kaleme alınan ve Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun YDÜ AKKM’de sahnelendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sunduğu oyunda Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Melda Narin Güler, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan rol aldı.

Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali’nin Kadınları, her biri ayrı renk olan Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ile Frida Kahlo’yu bir araya getirdi.

Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldu.

FESTİVAL PLAKETİNİ LTB BAŞKANI HARMANCI VERDİ

Sanatseverler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda, sahneye çıkan LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyunun yönetmeni Ali Düşenkalkar’a festival plaketini takdim ederek, festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Oyunun yönetmeni Ali Düşenkalkar da, festival yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek, sponsor olup festivale katkı koyan tüm firmalar ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışanlarına teşekkür etti.

YARIN ÇOCUK OYUNU “TAVŞAN ARANIYOR” SAHNEDE

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali yarın Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 14.00 ve 16.00  saatlerinde Atta & Bonte Hond Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu ile devam edecek.

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