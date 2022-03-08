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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu Kadınlar Günü Mesajı

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu’muz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne anlamlı bağış gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu Kadınlar Günü Mesajı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu’muz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne anlamlı bağış gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği bünyesinde gönüllü kadın eczacılarımız tarafından kurulan Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu’muz ihtiyaçlı kesimlere yardım etmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen etkinlikte, eczacılarımıza LTB personeli tarafından Kadın Sığınma Evi ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçlerde ihtiyaçlı kadınlarımızın yanı sıra LTB bünyesinde hizmet alan ihtiyaçlı bireylerin başta sağlık problemleri olmak üzere, diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal hayatta kendilerine fayda sağlayacak birçok sosyal sorumluluk projeleri için görüş alışverişinde bulunarak tarafların işbirliklerinin hızlanılması yönünde konular ele alındı. 

Böylesine anlamlı bir günde ve önümüzdeki süreçte Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu’muza kapılarını açan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne teşekkür eder, kendilerine topluma örnek teşkil eden çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.

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