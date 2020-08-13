  • BIST 1.112
  • Altın 457,497
  • Dolar 7,3396
  • Euro 8,6899
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Kıbrıs Türk Evi Baf İnovasyon Enstitüsü’ne Dönüştürüldü

» »
Kıbrıs Türk Evi Baf İnovasyon Enstitüsü’ne Dönüştürüldü
Kıbrıs Türk Evi Baf İnovasyon Enstitüsü’ne Dönüştürüldü

Baf’taki Ahmet Raşit’e ait evin, yüksek öğretim kurumu olarak hizmet verecek Baf İnovasyon Enstitüsü olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, yeni öğretim yılı ile birlikte,“Baf İnovasyon Enstitüsü”nün(Pafos Innovation Institute), Baf Belediyesi’nin Ahmet Raşit’e ait evin yanına inşa ettiği yeni-modern tesisler ile birlikte öğretime başlayacağını yazdı.

Gazete Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin kararıyla mevcut ikametgahın kullanımında değişikliğe gidildiğini ve yüksek öğretim kurumuna dönüştürüldüğünü belirtti.

Habere göre eğitim kurumunun açılışı 30 Ekim tarihi olarak planlanıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin Bölgedeki Faaliyetleri Rum Gazetelerinde12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30
  • Güney’de 25 yeni vaka ve bir ölüm: “festivalleri ve panayırları unutun”12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:10
  • Vatandaşlık için yargı mücadelesi açıklaması Rum basınında12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:22
  • Vatandaşlık İçin Yargı Mücadelesi Açıklaması Rum Basınında12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:17
  • Turist Gelişlerinde Yüzde 96,7 Düşüş12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:16
  • Rusya Maliye Bakanlığı Güney Kıbrıs’ın Tüm Şartları Kabul Ettiğini Açıkladı12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
  • Orman Yangını Çıkaranlar İçin Müebbet Hapis Cezası Önerisi12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:52
  • Küresel Salgın Nedeniyle Arjantin’den Direkt Uçuş12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:22
  • Güney Kıbrıs Lübnan’a 70 Ton Yardım Gönderdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:13
  • Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti 25 vaka11 Ağustos 2020 Salı 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti