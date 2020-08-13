Kıbrıs Türk Evi Baf İnovasyon Enstitüsü’ne Dönüştürüldü

Baf’taki Ahmet Raşit’e ait evin, yüksek öğretim kurumu olarak hizmet verecek Baf İnovasyon Enstitüsü olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, yeni öğretim yılı ile birlikte,“Baf İnovasyon Enstitüsü”nün(Pafos Innovation Institute), Baf Belediyesi’nin Ahmet Raşit’e ait evin yanına inşa ettiği yeni-modern tesisler ile birlikte öğretime başlayacağını yazdı.
Gazete Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin kararıyla mevcut ikametgahın kullanımında değişikliğe gidildiğini ve yüksek öğretim kurumuna dönüştürüldüğünü belirtti.
Habere göre eğitim kurumunun açılışı 30 Ekim tarihi olarak planlanıyor.
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