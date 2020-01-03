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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Aklıselim davranın, zamları geri alın”

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası hükümete “zamları geri alın” çağrısı yaptı.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Aklıselim davranın, zamları geri alın”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hükümeti aklıselim davranmaya, zamları geri almaya çağırarak aksi takdirde yeni yıla eylemle başlayacaklarını belirtti.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında yeni yılın ilk icraatının zam olduğunu kaydederek, bunun halk için yıkım anlamına geldiğini söyledi.

Vatandaşların alım gücünün düştüğünü, yeni asgari ücretin hala belirlenemediğini kaydeden Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, hayat pahalılığının  gerçeği yansıtmadığını da savundu.

Ali Özgöçmen, “Yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer derler ama hükümet sanmasın ki bu iş böyle gider. O yüzden hükümeti bu ağır zamları gözden geçirerek aklıselim davranmaya, zamları geri almaya davet ediyoruz.  Yoksa biz de yeni yıla eylemle başlayacağımızı açıkça beyan ederiz” dedi.

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