  • BIST 1.441
  • Altın 512,531
  • Dolar 8,5429
  • Euro 10,3492
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün saat 10:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.  Ziyarette Organize Sanayi Bölgelerinin durumu konuşuldu.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün saat 10:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.  Ziyarette Organize Sanayi Bölgelerinin durumu konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni Başkan ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini Belediyede görmekten mutlu olduğunu, yeni yönetimi yıllardan beridir tanıdığını, çalışmaların ve istişarelerin ilerleyeceğini ifade etti ve yeni yönetime görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Arter, 2014’ten önceki görevinin ekonomi bakanlığında olduğu için sanayi bölgeleriyle ilgili derinlemesine çalışmasının olduğunu ifade ederek, geçen sürede bazılarının çözüldüğünü bazılarının çözülemediğini, o günlerde de dikkatleri çeken acilen yapılması gereken işlerin olduğunu, o tecrübelerle hareket edeceklerini söyledi. Başkan İsmail Arter, sanayi bölgelerinde Sanayi Dairesi ile birlikte yapılması gereken çalışmalar olduğunu, şu an istişare içinde işleri götürdüklerini ancak yeterli olmadığını, sanayicilerin özellikle altyapıyla ve alan kullanımıyla ilgili şikayetlerinin olduğunu ifade etti. Sanayi bölgeleri için sürekli bir istişare gerektiğini, belediyenin şu an için sadece temizlik yaptığını veya gelen talepleri yaptıklarını söyleyen Başkan İsmail Arter, sanayi odasının taleplerini de tahmin ettiğini, sanayicilerin herkesin ziyaret ederken mutlu olacağı bir sanayi bölgesi hayal ettiğini bildiğini, Belediye olarak çalışmalarda Sanayi Odası’na yardımcı olacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, Başkan İsmail Arter’e kabul için teşekkür ederek, yeni bir vizyonla göreve geldiklerini ve bölge belediyelerini ziyaretlere başladıklarını, mevcut sanayi bölgelerinin temizliği, bakımı ve onarımıyla ilgili sorumluluk almak istediklerini, Başkan İsmail Arter’i de ortak ne yapılabilir konusunda ziyaret ettiklerini söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Klasikler Mağusa’yı salladı12 Haziran 2021 Cumartesi 08:51
  • Geçitkale yasta10 Haziran 2021 Perşembe 20:27
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Açıklama10 Haziran 2021 Perşembe 18:05
  • Bağımsızlık Yolu: Akkule'de beton zeminin yarattığı tahribat hemen düzeltilmeli10 Haziran 2021 Perşembe 17:53
  • Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Akkule’ye İki Bayrak Direğini Reddetti10 Haziran 2021 Perşembe 14:09
  • Bayrak dikilmesi kararı iptal!10 Haziran 2021 Perşembe 12:13
  • Mağusa ağıllar bölgesinde yangın çıktı! 3 kişi tutuklandı!09 Haziran 2021 Çarşamba 21:59
  • Tatar Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti09 Haziran 2021 Çarşamba 18:49
  • Gazimağusa Belediyesi İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin İhale Sözleşmesi İmzalandı09 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti09 Haziran 2021 Çarşamba 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti