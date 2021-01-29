Kıbrıs Türk Toplumunun Simge Yazarları, Bronz Büstleri ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde...

Kıbrıs Türk kültürünü, edebiyattan tarihine kadar geniş bir yelpazede, gelecek nesillere aktarmayı en önemli varlık amacı olarak gören Surlariçi Şehir Müzesi, heykel koleksiyonuna Kıbrıs Türk Toplumunun simgeleşmiş yazarlarının bronz büstlerini de ekliyor.

Büstleri yapılacak yazarlar arasında romancı, şair, öykü yazarı, tarihçi ve kültür araştırmacıları ön plana çıkıyor. Proje ile Kıbrıs Türk edebiyatının ve tarihinin çağdaş temsilcileri ile tarihsel simgelere dönüşen usta yazarlar, Surlariçi Şehir Müzesi’nde bir araya gelecek. Şimdilik isimleri açıklanmasa da ilk etapta yedi yazar, şair ve araştırmacının yer alacağı “yazarlar heykel koleksiyonu” yeni isimlerin eklenmesiyle zaman içinde zenginleşerek büyümeye devam edecek.

Böylece Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakan yazarlarımız, bronz büstleri ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak. Kıbrıs Türk edebiyatına, tarihine, kültürüne katkı yapan Kıbrıs Türk yazarlarının eserleri ise Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de oluşturulacak özel bir alanda, araştırmacıların ve meraklılarının kullanımına sunulacak. Surlariçi Şehir Müzesi’nde yazarların büstleri ile birlikte kitapları, belgeleri ve eşyaları da sergilenecek.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Kıbrıs Türk toplumunun kültürel belleğinde iz bırakan yazarlarımızı gelecek kuşaklarla buluşturacağız.”

Surlariçi Şehir Müzesi olarak en önemli önceliklerinin Kıbrıs Türk kültürünü ve tarihini kayıt altına alarak gelecek nesillerle buluşturmak olduğunu söyleyen Yakın Doğu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bu topraklarda her zaman var olarak ve geleceğe emin adımlarla ilerlerken en büyük kültürel zenginliklerimizden yazarlarımızı da ölümsüzleştirmek istiyoruz” dedi.

Oluşturulacak koleksiyonda yer alacak isimlerin bir kısmını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyleyen Prof. Dr. Özkul, “İlk etapta belirlenen isimlerin büstlerinin yapımına Yakın Doğu Heykel Atölyesi’nde başladık” dedi. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, projenin amaçlarından birinin de yazarlarımızın romanlarında, şiirlerinde, tiyatro eserlerinde, öykülerinde, araştırmalarında Kıbrıs Türk toplumuna verdikleri mesajları gün ışığına çıkararak yeniden gündeme getirmek ve fikirlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.