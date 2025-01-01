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Kıbrıs’ın Ezgileri Tarihi Bedesten’de Yankılandı

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Kıbrıs’ın Ezgileri Tarihi Bedesten’de Yankılandı
Kıbrıs’ın Ezgileri Tarihi Bedesten’de Yankılandı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde düzenlenen “Adamızdan Ezgiler” Oda Korosu konseri büyük ilgi gördü. Konser, tarihi Bedesten Salonu’nda gerçekleştirildi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yönetilen ve 12’inci ila 16’ıncı yüzyıllar arasında inşa edilen mekan, Osmanlı döneminde pazar yeri olarak kullanılan, günümüzde ise kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak ziyaretçilere kapılarını açıyor.

“Adamızdan Ezgiler Konseri”; müzikseverlere bu tarihi bir atmosferde, kültürel değerleri yansıtan  eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan konserin sonunda, seyirciler koroyu ayakta alkışladı.  UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen bir çalışma olarak dikkat çeken konser, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ’un şefliğinde gerçekleştirildi. Piyanoda İmge Dinçer, gitarda Uzman Gözdem İlkay, kemanda Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün, flütte Yrd. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu ve Uzman Mehmet Sakarya performans sergiledi. Koro, öğretim görevlilerinin yanı sıra Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin de katkılarıyla zenginleşti.

Kıbrıs Ezgileri ve Günümüz Şarkıları Aynı Sahnede Buluştu!

Konserde, Kıbrıs kültürünün unutulmaz ezgileri ile günümüz popüler müzik eserleri harmanlandı. Besteci Kamran Aziz’in sevilen eseri Al Yemeni Mor Yemeni ve Özkay Hoca’nın düzenlemeleriyle Vaporum Üç Borulu, Kebabçıların Şişi ve Leymosun Türküsü gibi Kıbrıs’a özgü parçalar, koro eşliğinde izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Bunun yanı sıra, Türk müziğinin modern yorumcularından Sıla’nın Gelmedin ve Biz Gidiyoruk gibi popüler eserleri koro tarafından seslendirilerek büyük beğeni topladı. Performansın bir diğer dikkat çeken parçası ise Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı’nın düzenlemesiyle hazırlanan Zeytinden Aşımısın oldu.

Kültürel Sürdürülebilirlik Adına Önemli Bir Adım

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, konserin önemini vurgulayarak, “Adamızdan Ezgiler Konseri, Kıbrıs’ın kültürel mirasını ve müzikal zenginliğini hem günümüz nesillerine tanıtmak hem de dünya ile buluşturmak adına büyük bir adım” ifadesini kullandı. “Tarihi bir atmosferde gerçekleşen bu performans, geleneksel değerlerimizi çağdaş bir yorumla birleştirerek sanatseverlere eşsiz bir deneyim sundu” diyen Prof. Dr. Akçıl, “Böyle etkinliklerin, kültürel sürdürülebilirliğin sağlanması adına son derece değerli olduğuna inanıyorum” dedi.

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