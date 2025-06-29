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Kıbrıs’ın güneyinde 4.1 şiddetinde deprem

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Kıbrıs’ın güneyinde bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kıbrıs’ın güneyinde 4.1 şiddetinde deprem

Kıbrıs’ın güneyinde bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi’nin açıklamasına göre, saat 05:49’de Akıncılar Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 196 km uzaklıkta, hafif şiddette deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, depremin merkez üssünün 33.28 Kuzey ve 33.01 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Kıbrıs’ın güneyinde, denizde olduğu saptandı.

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