Kıbrıs’ın güneyinde 4.1 şiddetinde deprem

Kıbrıs’ın güneyinde bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi’nin açıklamasına göre, saat 05:49’de Akıncılar Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 196 km uzaklıkta, hafif şiddette deprem kaydedildi.
Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, depremin merkez üssünün 33.28 Kuzey ve 33.01 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Kıbrıs’ın güneyinde, denizde olduğu saptandı.
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