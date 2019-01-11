Kıbrıslı Türk Sanatçı Emel Samioğlu’na Türkiye’de ödül

Ressam ve kağıt sanatçısı Emel Samioğlu’na Ankara’da, Sanat ve sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) tarafından “SAKÜDER 2019 Plastik Sanatlar Ödülü” verildi.

Ressam ve kağıt sanatçısı Emel Samioğlu’na Ankara’da, Sanat ve sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) tarafından “SAKÜDER 2019 Plastik Sanatlar Ödülü” verildi.

Emel Samioğlu ödülünü, SAKÜDER’in kuruluşunun 14. Yılında, “8. Uluslararası Ankara ve İstanbul Sanat Buluşması”nda aldı.

Emel Samioğlu, ödülünü alırken yaptığı konuşmada “Ödül sanatçoya ve onun sanatını değerli kılan, yüreklendiren, doyurucu ve mutluluk veren bir uyarıdır.” dedi.

Samioğlu, Sanatsal ve sosyal faaliyetlerde olağanüstü çabalar gösteren SAKÜDER Başkanı Ali Eser’e ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ödül törenine, Türkiye Büyük Millet Meclis Eski Başkanlarından Köksal Toptan, üst düzey davetliler, sivil toplum kuruluşları başkanları sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Gecede, ressam ve kağıt sanatçısı Emel Samioğlu’nun yanısıra, ressam İbrahim Balaban’a, Prof.Dr.Bedri Karayağmurlar’a, Porf. Dr. Nüzhet Kutluğ’a, Prof.Dr.Hüsamettin Koçan’a ve ressam Nurgül Eren’e de sanat ödülleri verildi.