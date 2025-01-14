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Kıbrıs’ta Uzaya İlk Adım: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve GUHEM İş Birliği!

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Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk merkezi GUHEM ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, uzay bilimleri ve havacılık eğitimine yönelik bir iş birliği protokolü imzaladı. Çocuklar, bilim ve teknolojiyle eğlenceli bir ortamda tanışacak!
Kıbrıs’ta Uzaya İlk Adım: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve GUHEM İş Birliği!

Kıbrıs’ta Uzaya İlk Adım!

Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi güçlerini birleştirdi!

Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi projeler geliştiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yurt dışındaki ortaklıklarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile uzay ve havacılık eğitimi alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Bilim, teknoloji, sanat ve yenilikçi eğitim anlayışıyla dikkat çeken Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile GUHEM’in imzaladığı protokol kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenecek eğitim, etkinlik, kamp ve uygulamalarla uzay bilimleri ve havacılık alanlarına olan ilginin artırılması hedefliyor.

Çocukların bilime olan ilgisi artacak!

Çocukların bilime olan ilgisini arttıracak projeler içeren protokol; iki kurum arasında uzun zamandır devam eden iş birliğini de resmiyete kavuşturdu. Protokol kapsamında yaz ve kış dönemlerinde düzenlenecek kamplar, çocukların eğlenceli bir ortamda bilimle tanışmasını sağlayacak. Ayrıca robotik, kodlama, astronot eğitimi simülasyonları ve model uçak yapımı gibi çeşitli uygulamalı atölyelerle öğrencilerin teknik becerileri de desteklenecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, GUHEM’in yüksek teknolojiyle donatılmış sergi alanlarını ziyaret ederek bilimsel uygulamaları yerinde deneyimleyecek. Bunun yanı sıra, Dünya Uzay Haftası gibi özel günlerde düzenlenecek etkinliklerle öğrencilere ilham verici başarı hikayeleri ve bilimsel keşifler tanıtılacak. İki kurumun iş birliğine, Yakın Doğu Üniversitesi de kampüs olanaklarını kullanıma açarak destek verecek.

Anna Günsel: “İmzaladığımız bu iş birliği protokolü, çocuklarımıza bilimi keşfetme, uzay ve havacılık gibi heyecan verici alanlara olan ilgilerini arttırma fırsatı sunacak.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin en önemli misyonlarından birinin; çocukların yeni ilgi alanları keşfederek kendilerini geleceğe hazırlayacak güçlü temeller edinmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü, çocuklarımıza bilimi keşfetme, uzay ve havacılık gibi heyecan verici alanlara olan ilgilerini arttırma fırsatı sunacak” dedi.

GUHEM ile gerçekleştirilen iş birliğinin, öğrencilere bilimsel keşifleri eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde tanıma fırsatı vereceğini de vurgulayan Günsel, “Eğitim kampları, uygulamalı atölyeler ve yüksek teknoloji sergi alanlarında edinecekleri deneyimlerle, çocuklarımızın teknik becerilerini geliştirirken, onların bilimle iç içe bir gelecek kurmalarını destekleyeceğiz” ifadesini kullandı.

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