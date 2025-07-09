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Kıbrıs'tan üzen haber... Babasını bıçaklayarak öldürdü

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Limasol’da bu sabaha karşı 48 yaşındaki bir kişi 80 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldürdü.
Kıbrıs'tan üzen haber... Babasını bıçaklayarak öldürdü

Şahsın polisi arayarak olayı itiraf ettiğini yazan “Philenews” ve diğer haber siteleri, babasını uyurken bıçaklayan  kişinin  tutuklandığını belirtti.

Ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı  belirtilen zanlının psikiyatrist tarafından muayene edildiği ve  rahatsızlığı nedeniyle duruşmalara katılamayacağına karar verdiği de kaydedildi.

Zorunlu hastaneye yatışı için mahkeme kararı çıkarılan kişinin  Athalassa Hastanesi'ne sevk edildiği de ifade edildi.

 

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