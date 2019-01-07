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Kim denetleyecek?

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KKTC’nin tüm büyük şehirlerinin yanısıra özellikle Başkent Lefkoşa’da artan trafik, yolların artık kifayetsiz kaldığını gözler önüne seriyor.
Kim denetleyecek?

KKTC’nin tüm büyük şehirlerinin yanısıra özellikle Başkent Lefkoşa’da artan trafik, yolların artık kifayetsiz kaldığını gözler önüne seriyor.

Mesai başlama saati ile mesai bitişinde oluşan uzun kuyruklar, trafiğin akışını sıkıntıya uğratırken, direksiyon başındaki insanların da evlerine çok geç gitmesine neden oluyor.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, özellikle uzun kuyrukların oluştuğu saatlerde, umursama ve neme lazımcı bazı araç sahiplerinin, iki şerit halinde akmaya çalışan yolların kenarına park ettikleri araçları nedeniyle, trafiğin daha da sıkıntılı bir hal almasına neden oluyor.

Park edilen araçları dolaşmaya çalışan sürücülerin, diğer şeritteki araçlara çarpma riskiile karşı karşıya kaldıkları gözlemlenirken, bazı sürücülerin yol kenarına park ettikleri araçlarının içerisinde hiçbirşey yapmadan oturmaları ve telefonları ile oynamaları da dikkat çekti.

Tıkanan trafik içerisinde sinirlenerek tepki veren bir sürücü yapmış olduğu açıklamada, bakın, ben Dumlupınar bölgesinden, Hamitköy ışıklarına doğru yol alıyorum. Görüyorsunuz trafik iki şerit halinde akmaya çalışıyor. Adamlar gelmiş, bu yoğun trafik içerisinde,yol kenarına arabalarını park etmişler. Lastikçinin yanında boş alan var. Ama boş alan yerine adamlar araçlarını park ederek trafiği zorluyorlar. Ben park edilen bu araçları dolaşmaya çalışırken sağ tarafımdaki araçlara çarpıyordum. Bu durum Lefkoşa’nın her yerinde yaşanıyor. Ama bir denetleyen mekanizma yok. Yazık dedi.

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