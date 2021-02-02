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Kızıl Şahinlerin Üretilmesi ile İlgili Tüm Hazırlıklar Tamam

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Taşkent Doğa Parkı bünyesinde, doğaya geri dönemeyecek yaban hayvanlarının barındırıldığı, Yaban Hayat Barınağı’nda, geçen yıl ilk kez kuluçka denemesi yapan fakat başarılı olamayan Kızıl Şahinler için, bu yıl tüm hazırlıklar yeniden tamamlandı.
Kızıl Şahinlerin Üretilmesi ile İlgili Tüm Hazırlıklar Tamam

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde, doğaya geri dönemeyecek yaban hayvanlarının barındırıldığı, Yaban Hayat Barınağı’nda, geçen yıl ilk kez kuluçka denemesi yapan fakat başarılı olamayan Kızıl Şahinler için, bu yıl tüm hazırlıklar yeniden tamamlandı. Kızıl Şahinler için özel olarak hazırlanan üretim kafesinin, habitat restorasyonu yapılmakta olan, Telsim Ekoloji Ormanı’nda kurulması, hayvanların daha rahat bir ortamda olmaları açısından büyük önem arz ediyor.

 

Özel olarak hazırlanan üretim kafesinde, iki ayrı bölüm tasarlanmış olup, yavrular belirli bir boya ulaşınca ebeveynlerden kopmadan yan bölmeye alınacak. İnsan teması olmadan, yavrular için hazırlanan bu özel bölmeden yavru Kızıl Şahinler doğaya kavuşacaklar. Projenin başarılı olması durumunda, sayıları hızla azalan Kızıl Şahin popülasyonuna adamızda ilk kez pozitif bir katkı yapılmış olacak.

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