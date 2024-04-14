Kızılyürek “Politis” gazetesine konuştu

Kızılyürek, “Politis” gazetesine verdiği söyleşide, AKEL’in 2019 yılında tarihi bir karar alarak bir Kıbrıslı Türkü oy pusulasına dahil ettiğini belirterek, kendisinin Avrupa Parlamentosu üyesi olarak seçilen ilk Kıbrıslı Türk olduğunu, beş yılın ardından bu göreve yeniden devam etmek istediğini ifade etti.

“Avrupa Parlamentosu kurumunun önemini” vurgulayan Kızılyürek bir soru üzerine Türkiye’ye; AB gidişatı nedeniyle baskı yapılması görüşünün artık geçerli olmadığını, artık hiç kimseninTürkiye’nin AB’ye tam üyeliğini konuşmadığını, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin sadece AB-Türkiye ilişkileri üzerine kurulmayacağını bu nedenle Türkiye için başka teşvik bulunması gerektiğini söyledi.

Kızılyürek ayrıca AKEL’in Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için doğal gazın değerlendirilmesi önerisine de atıfta bulundu ve Doğu Akdeniz bölgesinde, enerji alanındaki olası iş birliğinin, AB’yi cesaretlendirecek bir olgu olacağına da dikkati çekti.

Kıbrıs sorunu hakkında ise Kızılyürek mevcut koşullar altında müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi perspektifinin uzak olduğunun görüldüğünü de belirtti.