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Kızılyürek’in Maronit girişimi Rum basınında

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Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in Maronitlerin köylerine geri dönmesi konusunu Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirdiği belirtildi.
Kızılyürek’in Maronit girişimi Rum basınında

Haravgi gazetesi, Maronitlerin köylerine geri dönmesi konusunun, Niyazi Kızılyürek’in sorduğu soruyla ilk kez Avrupa Komisyonu önüne getirildiğini yazdı.

Habere göre, Kızılyürek, Maronitlerin köylerine geri dönmesinin mümkün olması için üstlenilmesi gereken girişimler konusunda bilgilendirme talep etti. 

Kızılyürek, komisyona yönelik sorusunda, Maronitlerin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve başka resmi ağızlardan, bugün boş olan evlerine geri dönmelerine olanak tanınması için gerekli tedbirlerin alınacağına dair teyitler aldıklarını ancak bugüne kadar bu gidişata yönelik herhangi bir olumlu adımın atılmadığını belirtti.

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