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KKTC piyango biletlerine konulan fotoğraf Rum basınında da gündem oldu

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KKTC’ Devlet Piyangosu biletlerinin üzerine Erenköy Direnişi'ni temsilen yanlış fotoğraf basılması, Rum basınında da gündem oldu.
KKTC piyango biletlerine konulan fotoğraf Rum basınında da gündem oldu

Fileleftheros gazetesi, “Bir Fotoğraf Ortalığı Alevlendirdi – Kokkina’ya İlişkin Piyango Biletlerindeki Bir Fotoğraf Büyük Olay Oldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Erenköy (Kokkina) Direnişi'nin yıl dönümü için basılan piyango biletlerindeki fotoğrafın KKTC’de büyük olaylara yer açtığını yazdı.

Gazete, söz konusu fotoğrafın “Nisan 1964’te EOKA mensuplarının Pendatahtilo’da (Beşparmak dağları) bulunan “Profiti İlia” kilisesinde asılı Türk bayrağını indirdikleri anda çekilmiş bir fotoğraf olduğunu, fotoğrafın orijinalinde kilisenin görünür olmasına karşın piyango biletlerinde kilisenin çıkarıldığın yazdı.

Haberi “Avrupa” gazetesinde yer aldığı şekliyle ve kupürüyle de yansıtan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklamalarına da geniş yer verdi.

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