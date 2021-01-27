KKTC'de asgari ücret hala belirlenmedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2021’in ilk asgari ücretini belirlemek için bugün yapacağı açıklanan ikinci toplantısı, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kapanma kararı nedeniyle ertelendi.

Komisyon Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, Bakanlık olarak birinci ödevlerinin, asgari ücreti belirlemek olduğunu vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ertelenmesi ile ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Ilık, Bakanlar Kurulu tarafından alınan “kapanma” kararı bitrer bitmez komisyonu toplantıya çağıracağını kaydetti.

Toplantının ertelenmesinde “kapanma” kararı yanında komisyonu oluşturan işveren tarafının 5 üyesinden 3’ünün istifa etmesinin de etkili olduğunu ifade eden Ilık, söz konusu istifaların önceki gün bakanlıkta yaptıkları gayriresmî toplantıda, işçi temsilcileri önünde verildiğini söyledi.

İstifa eden 3 iş veren temsilcisinin yerine 3 yeni atama yapıldığını ve bu konudaki değişikliğin de bekletilmeden Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ifade eden Ilık, bu durumun bakanlığın elinde olan bir durum olmadığına işaret etti ve “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu kapanma kararı ortadan kalkar kalkmaz toplantıya çağırmak görevimizdir” dedi.

Çelebi Ilık, ayrıca Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun bir pozitif vakanın temaslısı olmasından ötürü karantinada olduğunu da belirterek, Serdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.