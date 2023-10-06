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KKTC'de Basketbol'da Kulüpler Birliği Kuruldu, 9 Kulüp İmzaları Attı

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Basketbol'da Kulüpler Birliği Kuruldu... 9 Kulüp bir araya gelip imzaları attı..
KKTC'de Basketbol'da Kulüpler Birliği Kuruldu, 9 Kulüp İmzaları Attı

Basketbol'da Kulüpler Birliği Kuruldu... 9 Kulüp bir araya gelip imzaları attı..

KKTC Basketbolunda bir ilk gerçekleşti ve on yıllar sonra kulüpler bir araya gelip Basketbol Kulüpler Birliği'ni kurdu.

Perşembe akşamı BRT'de katıldığı programda Birliğin kurulduğunu açıklayan Soyer Spor Kulübü Başkanı Tahir Soyer, uzun yıllardan sonra bunu başarmış olmalarının önemli olduğunu kaydetti.

 

Kulüpler toplantı yaptı isteklerini hazırladı

Kulüplerin toplantılar yaparak istek ve taleplerini şekillendirdiklerini de açıklayan Tahir Soyer yakın bir zamanda Genel Kurul'da tüzük gereği yönetime gelen Orhun Mevlit ile bunları paylaşacaklarını da açıkladı.

 

25 Madde Hazır

Programda hazırlanan maddelerin sorulması üzerine Soyer bunların bir kaç tanesinden de örnek verdi. Örneğin gelişim liglerinin U12.U14,U16,U18 ve U20 şeklinde oynanması, tüzük değişikliklerinin bir an önce yapılması, bütçenin artırılması gibi bir çok madde olduğundan bahsetti.

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