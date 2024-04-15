KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 19 Yangın ve 75 Hususi Servis Olayı Kaydedildi

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

01 - 14 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (19) adet yangın ve (75) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1.626.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakma, ağaç üzerine yıldırım düşmesi, mutfakta bulunan faal durumdaki fırının içinde birikmiş yağların ısınıp alevlenmesi, fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, ormanlık alana atılmış yığın haldeki kuru dalların yakılması, çakmakla oynayan çocukların kuru otları tutuşturması, kişi/ler tarafından yakma olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, iki duvar arasında, klima dış ünitesi kısmında ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, ağaç üzerinde, evin damında, elektrik direğinde, dere yatağı içerisinde mahsur kalan, kuyuya düşen ve demir korkuluğa sıkışan köpeklerin kurtarılması, evin balkonunda mahsur kalan papağanın, şömine bacası içerisinde sıkışan güvercinin ve uçurum kenarında mahsur kalan keçinin kurtarılması, kurulan çadırın çökmesi sonucu içerisinde mahsur kalan, yağan yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisinde araç içerisinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazasında sıkışan şahısların kurtarılıp hastaneye sevkinin sağlanması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, özel görev, doğal afet ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır