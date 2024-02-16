KKTC'de skandal! 100 yaşındaki yaşlı adamı darp eden bakıcı tutuklandı

Gazimağusa’da çalıştığı Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde kalmakta olan 100 yaşındaki Şaban Disko’yu rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp eden H.Ö., aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Gazimağusa’da çalıştığı Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde kalmakta olan 100 yaşındaki Şaban Disko’yu rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp eden H.Ö., yapılan titiz soruşturma sonucu tutuklandı.

Şaban Disko’nun kalmakta olduğu bakım evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılması sonucu ortaya çıkan olay, 2023 yılının Mayıs ayından beridir Disko’nun yakınlarının kanını dondurdu.

Tedavi edilip hastaneden taburcu olan Şaban Disko’nun halen olayın şokunda olup, kendisinden ifade temin edilemediği bildirildi.

Polis incelediği kamera kayıtları sonrası tutukladığı kadın bakıcı H.Ö.’yü bugün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Aysu Çakan Alakan huzuruna çıkarttı ve aleyhine tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin etti.

Darp olaylarının sürekli olma ihtimalini göz önünde bulunduran polis, kamera görüntülerini geriye dönük olarak inceleyip, konu yatı evinde bakıma muhtaç hastalara benzeri fiziki müdahale olup olmadığı, konu suça başka bakıcı veya bakıcıların dahil olup olmadığını araştıracak.

Soruşturma titizlikle yürütülecek

Dünkü tutukluluk duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı İlhan Damdelen, meseleyle ilgili olguları aktarması için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat sorumlusu Hakan Özçürümez’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Hakan Özçürümez, zanlının, Gazimağusa’da Kali Land Bölgesi’nde Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde, 15 Şubat 2023, 04.00-007.00 saatleri arsanda meydana gelen ciddi darp suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Hakan Özçürümez, zanlının, çalışmakta olduğu söz konusu bakım evinde, rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle bakım evinde kalan Şaban Disko’nun başına ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Özçürümez, meseleyle ilgili, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevli polisten aldığı bilgi doğrultusunda, müşteki Şaban Disko’nun kaldığı bakım evinde fenalaştığı gerekçesiyle, 112 Acil Servis’te görevli sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildiğini ve doktor muayenesinde vücudunda darp izlerinin bulunduğunu öğrendiğini mahkemeye aktardı.

Öğrendiği bilgi ışığında derhal soruşturmaya başladığını ifade eden tanık polis Hakan Özçürümez, bahse konu yaşlı bakım evinin güvenlik kamerasında yaptığı ilk incelemede, zanlının, Hasan Disko’yu belirttiği saat aralığında, birçok kez kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle darp ettiğini tespit ettiğini kaydetti.

Tespitleri ışığında zanlıyı derdest emri gereği tutukladığını anlatan tanık polis, müştekinin ailesinden yaptığı soruşturmada, ailenin, Disko’yu ziyaretlerinde, çok kez, Disko’nun vücudunda morluklara rastladığını, bakıcıların ise ‘Yaşlılıktandır. Yatış şeklindedir. Yere düştü” gibi makul izahatlarda bulunduklarını aldıklarını dike getirdi.

Tanık polis, araştırması gereken birçok hususun bulunduğunu dile getirdi ve mahkemeden, kamu menfaatini göz önünde bulundurarak, gereksinimlerini yerine getiremeyen, bakıma muhtaç kendilerini ifade edemeyenlerin bu gibi yaşam merkezlerinde sağlıklı ve huzurlu yaşamlarını sağlamak amacıyla başlatmış olduğu tahkikatını salimen yürütebilmek için fırsat istedi.

Polis, mahkemeden, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, talebi uygun bulup onayladı. Aysu Çakan ALakan, zanlının, tahkikatın selimden neticelendirilebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi - Sedef Boşnak