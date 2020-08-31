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KKTC’de Yaşayan Rum Ve Maronitler’in Mülkiyet Hakları Yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Görüşülecek

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KKTC’de yaşayan Rumlar ve Maronitlerle onların mirasçılarının mülkiyet haklarının yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde görüşüleceği bildirildi.
KKTC’de Yaşayan Rum Ve Maronitler’in Mülkiyet Hakları Yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Görüşülecek

KKTC’de yaşayan Rumlar ve Maronitlerle onların mirasçılarının mülkiyet haklarının yarın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde görüşüleceği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhindeki Dördüncü Devletlerarası Başvurusu çerçevesindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanıp uygulanmadığı meselesinin bulunduğunu yazdı.
Gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyelerinin yarınki toplantısında, Türkiye’nin AİHM kararına ne derecede uyum sağladığının irdeleneceğini kaydetti.

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