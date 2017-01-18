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KKTC'deki eğitimde FETÖ şüphesi

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KKTC'deki eğitimde FETÖ şüphesi
Türkiye Maarif Vakfı, “FETÖ” terör örgütüne ait okulların devredilmesine ilişkin AA’ya yaptığı açıklamada “KKTC” vurgusu yaptı. Askeri FETÖ operasyonlarının ardından, gözler eğitime çevrildi

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zorlu, FETÖ’ye ait okulların devredilmesine ilişkin birçok ülke ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. Zorlu, “Gine’de okulları devraldık. Birçok ülke ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi, yeni bir tartışma başladı.

BEROVA: “GÖRÜŞME YOK”

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, ziyareti doğruladı: Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu, ziyaretime geldi. Ancak bu ziyaret tamamen kendilerini tanıtma amaçlı bir nezaket ziyaretiydi. ‘KKTC’de FETÖ Okulu var, bu okulların devri yapılacak’ diye bir sözümüz olmadı

ELCİL: “DEMEK Kİ VAR”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil: Türkiye Maarif Vakfı’nın açıklamaları ortada. Demek ki Kıbrıs’ın kuzeyinde FETÖ okulu var, demek ki bir bildikleri var. Özellikle din eğitiminin siyasi bir argüman olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez

GÖKÇEBEL: DEMEK Kİ BİZ HAKLIYDIK”

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Tahir Gökçebel: FETÖ’cü suçlaması ile açığa alınarak bu yıl Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmenlik görevine başlatılmayan öğretmenler var. Biz tehlikeyi işaret ettiğimizde aforoz edildik. Demek ki biz haklıydık

Kaynak: Havadis Gazetesi/Duygu Alan

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