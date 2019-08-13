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"KKTC'deki oteller güneyle rekabet ediyor"

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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında otellerde yaşanan doluluk oranının geçtiğimiz yıllara göre düşüş gösterdiği, KKTC’deki otellerin bunda etkili olduğu bildirildi.
"KKTC'deki oteller güneyle rekabet ediyor"

Alithia gazetesi, Baf Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihailidis’in konuya ilişin yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve özellikle de Baf bölgesindeki otellerin doluluk oranlarının son iki yıla göre düşüş gösterdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Mihailidis, Baf bölgesindeki otelcilerin düşük doluluk oranı sebebiyle fiyat indirimine gittiklerini, bu durumun ise sektörün gelirlerini azalttığını belirttiği açıklamasında, KKTC’deki oteller ve Güney Kıbrıs’taki “yasadışı” konuk evlerinin haksız rekabet yarattığını savundu.

Mihailidis, yurt dışında rekabet edilmesi gereken ülkelerin başında ise, çok düşük fiyatlar sunabilen Türkiye’nin geldiğini ifade etti.

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