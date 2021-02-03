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KKTC'nin Tarihi ve Kültürel Simgeleri, Hiperrealist Silikon Heykelleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde...

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KKTC'nin Tarihi ve Kültürel Simgeleri, Hiperrealist Silikon Heykelleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde...
KKTC'nin Tarihi ve Kültürel Simgeleri, Hiperrealist Silikon Heykelleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde...

Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk kültürünün tarihi ve kültürel hayatında iz bırakan isimleri, hiperrealist silikon heykelleri ile yaşatacak. Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenecek koleksiyonda, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 1964'te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesinde destek için gelen ve uçağı düşürülerek insanlık dışı muamele ile şehit edilen Türk havacılığının simge ismi hava pilot yüzbaşı Cengiz Topel ve Kıbrıs Türk Gölge oyunun önemli bir simgesi olan Mehmet Ertuğ’un yanı sıra Kıbrıs Türk kültürüne farklı alanlarda şekil vermiş pek çok isim yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesi’nde hiperrealist silikon heykeli çalışılan isimler arasında Rauf Raif Denktaş, Cengiz Topel ve Mehmet Ertuğ’un yanı sıra, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ilk gününde şehit edilen Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’dan halk ozanlığı ve meddahlığı ile önemli bir geleneğin Kıbrıs'taki en büyük temsilcisi olan Aynalı’ya; Kıbrıs Türk müziğinde önemli bir yeri olan Ahmet Becerikli ve Mehmetaliler Müzik Grubu üyelerinden Mustafa Çoronik ve Boyacı Rauf’a kadar birçok isim yer alıyor.

Yakın Doğu Oluşumu’nun Kasım 2020’de açılışını yaptığı Surlariçi Şehir Müzesi, bir kent müzesi olarak başta bulunduğu Lefkoşa olmak üzere KKTC’nin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Müzede sergilenmeye başlayacak olan hiperrealist silikon heykeller, özellikle gençlerde Kıbrıs Türk tarihine ve kültürüne karşı merak uyandırmayı amaçlıyor.

Rauf Denktaş, Dr. Küçük’le Buluşacak

Kıbrıs Türk toplum önderi Dr. Fazıl Küçük’ün silikon heykeli, hali hazırda Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye devam ediyor. KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın silikon heykelinin tamamlanmasıyla birlikte, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ikili, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yeniden bir araya gelmiş olacak.

Türk havacılığının simge isimleri Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan da hiperrealist silikon heykeli yapılan isimler arasında yer alıyor. Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirilen harekât sırasında uçağı düşürüldükten sonra esir düşmüş ve işkence ile şehit edilmişti. Fehmi Ercan ise 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın ilk günü şehit olmuştu. Her iki pilotumuz da Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlık mücadelsinde yer alan en önemli isimler arasında.

Kıbrıs Türk Kültür Hayatının Kahramanları Surlariçi Şehir Müzesinde

Kıbrıs Türk toplumunun kültüründe önemli yeri olan birçok ismin de Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmek üzere silikon heykeli yapılıyor. Kıbrıs Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ, halk ozanlığı ve meddahlık geleneğinin Kıbrıs'taki en büyük temsilcisi olan Aynalı, Kıbrıs Türk müziğinde önemli bir yeri olan Ahmet Becerikli ve Mehmetaliler Müzik Grubu üyeleri, Lefkoşa kent kültürünün önemli parçalarından olan Mustafa Çoronik ve Boyacı Rauf’a kadar birçok isim yer alıyor.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: "Surlariçi Şehir Müzesi olarak bu değerli şahsiyetleri yaşatarak, genç nesillerle buluşturmak ve sonsuza kadar bizlerle kalmalarını sağlamak istiyoruz.”

Yakın Doğu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs tarihinin ve kültürünün önemli simgeleri arasında yer alan bu isimleri Surlariçi Şehir Müzesinde yaşatarak genç nesillerle buluşturmak ve yüzyıllarca yaşatmak istediklerini söyledi. Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin girişimleriyle kurulan Surlariçi Şehir Müzesi’nin en önemli misyonlarından birinin Lefkoşa kent kültürünü ve Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel değerlerini korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Kıbrıs’ın tarihinde ve kültüründe iz bırakmış şahsiyetlerin, geleceğe sadece destansı hikayeleri ile değil gerçekçi heykelleri ile de kalmasını sağlamak istiyoruz” dedi. 

 
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