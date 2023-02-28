Koç Hasan Kasap: Gençler Birliği Basketbol’da Tüm Kupalara Talip

Basketbol 2022-2023 Büyük Erkekler ProLig Açılış Kupası şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği koçu Hasan Kasap Şubat ayı başında yaşanan deprem felaketi ve yaşanan kayıplar nedeni ile derin üzüntü yaşadıklarını belirterek bu süre zarfında takımın antrenmanlarını yapamadığını belirtti.

Basketbol 2022-2023 Büyük Erkekler ProLig Açılış Kupası şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği koçu Hasan Kasap Şubat ayı başında yaşanan deprem felaketi ve yaşanan kayıplar nedeni ile derin üzüntü yaşadıklarını belirterek bu süre zarfında takımın antrenmanlarını yapamadığını belirtti.

MELEKLERİN ADLARINI YAŞATACAĞIZ

Hasan Kasap bir süre önce antrenmanlara yeniden başlayan takımın yaşanan olaylardan çok etkilendiğini ve “Şampiyon Melekler Takımının” İskele’de oynadığı son maçla şampiyon olmasının bundan sonra İskele’de oynayacakları her maçın kendileri için daha da bir anlamlı olmasına vesile olduğunu belirtti. Kasap kulüp yönetimi ile birlikte Şampiyon Melekler anısına yapılan formalarla maçlara çıkıp adlarını yaşatmaya çalışacaklarını belirtti.

BAZI ŞANSIZLIKLAR OLDU YİNE DE KUPAYI KAZANDIK

Açılış Kupası öncesinde Atilla, Hasan Debeş gibi oyuncularının sakatlıklar yaşadığını ve kupaya tam olarak hazırlanamadıklarını belirten Kasap sakatlıkları biten oyuncuları ve takıma yapmayı düşündükleri yeni takviyeler ile 2023 yılında Basketbol’da oynanacak her kupaya talip olduklarını söyledi. Hasan Kasap geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez lige katılan Gençler Birliği’nin yarı final oynadığını bu yıl Açılış Kupası Şampiyonu olarak istikrarlı çıkışına devam ettiğini ve bu çıkışın rastlantı olmadığını gösterdiğini belirtti.

BİR KENT TAKIMININ ARKASINDA

Hasan Kasap, İskele’e Kulüp Yönetiminin her konuda takımın yanında olduğunu, bir kentin adeta takımın etrafında kenetlendiğini İskele Belediye Başkanı Sn. Hasan Sadıkoğlu’nun Belediye Başkanı olarak Basketbol’a ve takıma özel ilgi gösterdiğini söylerken sponsorlara da teşekkür etti.

Kasap isim sponsoru Caesar Projects’in sahiplerinin ve yöneticilerinin her zaman yanlarında olduğunu bunun kendilerine güç kattığını bununla birlikte tarihi geçmişi olan çok köklü 90 yıllık bir kulüpte ter dökmenin ağırlığını üzerlerinde hissettiklerini, kenetlenen ve takımına sahip çıkan bir camia olduğunu gördüklerini belirterek İskele’de her maçı final havasında oynayacaklarını söyledi. Kasap sözlerini “sponsorlarımız, yönetimimizi ve camiamız ile sporcularımız büyük bir aile oldu ve bu bizim başarımızda önemli bir etken oldu” şeklinde sürdürdü.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, TÜM KUPALARA TALİBİZ

Hasan Kasap takıma 5 numara bir yeni oyuncu takviyesi yapma planlarının olduğunu belirterek takımın önünde uzun bir yol olduğunu her zaman olduğu gibi bundan sonraki dönemde de sportif erdeme çok büyük önem verdiklerini belirtti. Kadro yapılarını süreç içerisinde derinleştireceklerini ve çok çalışacaklarını belirten Kasap tüm kulüplere başarılar diledi. Kasap tüm oyunculara herhangi bir sakatlık yaşamadan bir lig geçirmeleri temennisinde de bulundu.

,KAYNAK: HABER İSKELE