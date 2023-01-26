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Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı cumartesi günü yapılıyor

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Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı (KGS-1) cumartesi günü yapılıyor. Sınava toplam 2 bin 2 yüz 70 öğrencinin katılması bekleniyor.
Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı cumartesi günü yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı’na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme - değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemelerin eksiksiz olarak planlandığı belirtildi.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 9 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, sınavla ilgili şu bilgiler verildi:

Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından üretilmektedir.

Sorular, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış “belirtke tabloları”, “geçerlilik” ve “güvenilirlik” ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü “sınav sorumluları” ve “denetmenler” eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülmektedir.

KGS-2 10 Haziran'da...

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 10 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2022-2023 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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