  • BIST 10792.53
  • Altın 2422.752
  • Dolar 32.1814
  • Euro 34.8835
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Koop-Süt zam yaptı! İşte yeni fiyatlar...

» »
Koop-Süt zam yaptı! İşte yeni fiyatlar...
Koop-Süt zam yaptı! İşte yeni fiyatlar...

1 litre yağsız süt 48,10 TL, laktozsuz süt fiyatı ise 51,40 TL’ye yükseldi.

İşte yeni fiyatlar:

v2koop-stzam-1716487235.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maviş: Tarım Bakanı Çavuş başta olmak üzere sorun çözme becerisi olmayanlar koltukları derhal terk etmelidir23 Mayıs 2024 Perşembe 15:11
  • Umut Ersoy: İthal et çözüm değildir23 Mayıs 2024 Perşembe 15:10
  • Serhat Akpınar’dan “yeni tutuklama” yorumu: Tüyler ürpertici…23 Mayıs 2024 Perşembe 15:08
  • Hayvan üreticilerinin eylemi dördüncü gününde... Naimoğulları: Derdimiz hayatı pahalılaştırmak değil, üretimi devam ettirebilmek23 Mayıs 2024 Perşembe 15:07
  • Erden: Süte 3 TL zam eylemi bitirir ama imalatçı da biter!23 Mayıs 2024 Perşembe 14:39
  • "Narenciyede tarihi başarısızlık, tarihi yandaşlık, tarihi yalan"23 Mayıs 2024 Perşembe 14:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’daki temaslarına başladı23 Mayıs 2024 Perşembe 14:25
  • Bağımsızlık Yolu, yabancıların taşınmaz mal edinme hakkını düzenleyen yasayı eleştirdi23 Mayıs 2024 Perşembe 13:27
  • KTTO: Asgari ücret artışlarının refah artışı getirmeyeceğini herkes bilmeli23 Mayıs 2024 Perşembe 13:25
  • Girne'de 16 Yaşındaki Eren Dural Kayıp: Polis Arama Çalışmalarını Sürdürüyor23 Mayıs 2024 Perşembe 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti