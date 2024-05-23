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Koop-Süt zam yaptı! İşte yeni fiyatlar...
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23.05.2024 23:24
Koop-Süt zam yaptı! İşte yeni fiyatlar...
1 litre yağsız süt 48,10 TL, laktozsuz süt fiyatı ise 51,40 TL’ye yükseldi.
İşte yeni fiyatlar:
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