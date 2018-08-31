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Kooperatiflerin KKTC’de kalan eski mal varlıkları “Kurtarıldı”

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Kooperatif Bankası işlemlerinin Hellenic Bank’a devir hazırlıkları son aşamasına gelirken, Kooperatif Bankası (SKT) ve Kooperatif Kredi Şirketleri’nin (SPI) KKTC’de kalan mal varlıkları tartışma konusu oldu.
Kooperatiflerin KKTC’de kalan eski mal varlıkları “Kurtarıldı”

Kooperatif Bankası işlemlerinin Hellenic Bank’a devir hazırlıkları son aşamasına gelirken, Kooperatif Bankası (SKT) ve Kooperatif Kredi Şirketleri’nin (SPI) KKTC’de kalan mal varlıkları tartışma konusu oldu.

Fileleftheros’un “Kooperatif Bankalarının Tarlaları Kurtarıldı” başlıklı haberine göre Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, kooperatif şirketlerinin KKTC’de kalan “mal varlıklarının ne olacağı” konusunu gündeme getirdi.

Maliye Bakanlığı Genel Müdürü imzasını taşıyan cevap mektubuna göre kooperatif şirketlerinin bugün KKTC’de kalan mal varlıkları, Rum yönetiminin Kooperatif Merkez Bankası’na 2 milyar 521 bin Euro yatırdığı 2013-2014 döneminde “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına devredildi.

Devredilen 46 mal varlığının daha önce Kooperatif Merkez Bankası, 64’ünün Strovolo kooperatif şirketi, 1’i Öğretmenler Kooperatif Bankası, 1’i Tamasu Orini ve Pitsilya kooperatif şirketi, 9’u “Mağusa”-Larnaka Kooperatif şirketi, 18’i “Makrasika” (İncirli) Kooperatif Şirketi, 3’ü Kırmızıköyler kooperatif şirketi ve 1’i Lefkoşa Kooperatif Şirketi’ne ait olduğu belirtildi.

Rum Maliye Bakanlığı’nın cevap yazısında ayrıca, kooperatif şirketleri adına Kooperatif Şirketleri Mukayittliği tarafından yetkilendirilmiş özel şahıslar tarafından yönetilen 180 mal varlığı daha bulunduğunu bilgisine de yer verildi.

Aynı gazete “Anahtarlar Bugün Teslim Ediliyor” başlıklı manşet haberinde ise Güney Kıbrıs genelinde faaliyet gösteren 172 kooperatif şirketi şubesinin anahtarlarının bugün öğle saatleri itibarıyla Hellenic Bank’a verileceğini, bu şubelerin pazartesi günü itibarıyla Hellenic Bank tarafından işletileceğini ATM’lerin ise hem kooperatif hem de Hellenic banka/kredi kartlarını kabul edeceğini yazdı.

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