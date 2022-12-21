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Koopspor Medya Günü düzenledi

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Koopspor Medya Günü düzenledi
Koopspor Medya Günü düzenledi

Koopspor 2022-2023 sezonunda forma giyecek tüm kategorilerdeki sporcularını bir araya getirerek medya günü düzenledi. Takım ve bireysel fotoğrafların yanında toplu aile fotoğrafı ile yüze yakın sporcu ve tüm teknik ekip biraraya geldi.Koopspor Basketbol  Akademi ve altyapıdaki sporcuların A takımdaki sporcular ile aynı karede yer alması ve büyük bir aile fotoğrafı oluşturmaları kulüp için çok değerliydi.

Etkinlikte sporcular ve veliler ne kadar büyük bir ailenin parçası olduklarının bir kez daha farkına vardıklarını belirttiler.

Etkinlik sonunda görüşlerini belirten Başkan Talat Yalkut; “30yıllık bir geçmişe sahip olan Koopspor olarak geçtiğimiz sezon Prolig, U20 ve U15 de çok başarılı bir sezon geçirerek şampiyon olmuştuk. Bu yıl da Pro lig için güçlü bir kadronun yanında kendi altyapımızndan çıkardığımız gençler ile birlikte U13, U15 U17 ve U20 kategorilerinde iddialı bir şekilde yer alıyoruz. Bu kategorilere ek olarak uzun yıllar sonra kadın basketbolunda da var olmanın sevinci yaşıyoruz. Basketbol olullarımızda ise  6 yaştan itibaren çocuklarımıza spor sevgisi aşılamaya devam ediyoruz. Bu başarılı yapının oluşmasının şüphesiz en büyük kahramanları olan antrenörlerimize tek tek teşekkür ederim. Ayrıca bana güvenerek  bu görevi yapma imkanı sunan Koopbank camiasına da çok teşekkür ederim. Biz çok büyük bir aileyiz.” dedi.

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