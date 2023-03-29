Koopspor rahat kazandı: 77-34

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de dün akşam oynanan maçta Koopspor ile Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) karşı karşıya geldi.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de dün akşam oynanan maçta Koopspor ile Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta kazanan 77-34’lük skor ile Koopspor oldu. Bu sonucun ardından Koopspor ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak liderliğini sürdürürken, ALÜ ikinci maçını da kaybetti.

Maçın ilk yarısında Koopspor’un oldukça etkili performansı vardı. İlk periyodu 24-8 üstün geçen Lefkoşa ekibi, ikinci periyotta rakibine sadece 2 sayı şansı tanıdı. Devre Koopspor’un 46-10 üstünlüğünde tamamlandı.

Fuat Farisoğlu öne çıktı

İkinci yarıda tempoyu düşüren Koopspor, üçüncü periyodu 65-21 önde tamamlarken, maçı da 77-34 kazanmasını bildi.

Koopspor’da Fuat Farisoğlu 21, Tyrell Corbin 14 sayı ile maçı tamamlarken, forma giyen 11 oyuncunun 8’i sayı üretmeyi başardı. Konuk ALÜ’de en skorer oyuncu 14 rakip potaya 14 sayı bırakan Akinniran Morenikeji oldu.