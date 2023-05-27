  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

KOOPSPOR Şampiyo....

» »
KOOPSPOR Şampiyo.... KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Koopspor ile GAÜ arasında oynanan final serisi,üçüncü maçla devam etti.
KOOPSPOR Şampiyo....

İlk 2 maçı kazanan Koopspor ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç son anlara kadar büyük çekişmeye sahne olurken, kazanan bir kez daha Koopspor oldu. 75 – 72’lik skor ile rakibini mağlup eden Koopspor, seriyi 3 – 0’a getirdi.

29 Mayıs Pazartesi akşamı Girne’de oynanacak maçı Koopspor kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İlk periyodu 5 sayı farkla ev sahibi takım üstün geçerken, GAÜ ikinci periyotta iyi bir performans ortaya koyarak dengeyi sağlarken, soyunma odasına 40 – 39 Koopspor üstünlüğü ile gidildi.

Üçüncü periyot Girne ekibinin istediklerini daha fazla yapması ile tamamlanırken, son periyoda 3 sayılık GAÜ üstünlüğü ile başlandı. Son periyot büyük heyecana sahne olurken, son 7 dakikada üstünlüğü ele geçiren Koopspor bunu bitime kadar kaybetmeyerek karşılaşmadan 75 – 72 galip ayrıldı.

Koopspor’da skorer isim Kercem İnancı mücadeleyi 26 sayı ile tamamlarken, Tyrell Corbin 21 sayı üreterek skora katkıda bulundu. Girne ekibinde ise Emir Can Mercan 19, Emre Çetinarslan da 16 sayı atarken, Praise Okafor 9 sayı 17 ribaunt ile maçı tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:27
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell, Engelliler Haftası’nda “Empati Maçı” düzenledi17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:47
  • NBA'de Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:58
  • NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu11 Mayıs 2023 Perşembe 17:17
  • Caesar L. Gençler Birliği -GAÜ Maçı ile Basketbol PlayOff başlıyor11 Mayıs 2023 Perşembe 10:57
  • Fenerbahçe Beko, Olympiakos’a yenilip Euroleague’den elendi10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30
  • Basketbol'da Marmara dördüncü bitirdi07 Mayıs 2023 Pazar 20:03
  • Basketbol'da KOOP 1. Gençler Birliği 2. İşte puan durumu...06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:12
  • Girne'de nefes kesen maç. GAÜ 57- C. L. Gençler Birliği 5606 Mayıs 2023 Cumartesi 21:10
  • Euroleague’de Maccabi ile Real Madrid pes etmedi05 Mayıs 2023 Cuma 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti