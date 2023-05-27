KOOPSPOR Şampiyo.... KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Koopspor ile GAÜ arasında oynanan final serisi,üçüncü maçla devam etti.

İlk 2 maçı kazanan Koopspor ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç son anlara kadar büyük çekişmeye sahne olurken, kazanan bir kez daha Koopspor oldu. 75 – 72’lik skor ile rakibini mağlup eden Koopspor, seriyi 3 – 0’a getirdi.

29 Mayıs Pazartesi akşamı Girne’de oynanacak maçı Koopspor kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İlk periyodu 5 sayı farkla ev sahibi takım üstün geçerken, GAÜ ikinci periyotta iyi bir performans ortaya koyarak dengeyi sağlarken, soyunma odasına 40 – 39 Koopspor üstünlüğü ile gidildi.

Üçüncü periyot Girne ekibinin istediklerini daha fazla yapması ile tamamlanırken, son periyoda 3 sayılık GAÜ üstünlüğü ile başlandı. Son periyot büyük heyecana sahne olurken, son 7 dakikada üstünlüğü ele geçiren Koopspor bunu bitime kadar kaybetmeyerek karşılaşmadan 75 – 72 galip ayrıldı.

Koopspor’da skorer isim Kercem İnancı mücadeleyi 26 sayı ile tamamlarken, Tyrell Corbin 21 sayı üreterek skora katkıda bulundu. Girne ekibinde ise Emir Can Mercan 19, Emre Çetinarslan da 16 sayı atarken, Praise Okafor 9 sayı 17 ribaunt ile maçı tamamladı.