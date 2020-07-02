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Köpek Saldırısı Sonucu Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Köpek Saldırısı Sonucu Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Köpek Saldırısı Sonucu Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Baf’te evinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, komşusunun köpeğinin saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Politis ve diğer gazeteler, Baf’ta evinin önünde oynayan bir kız çocuğunun, yan evdeki bahçede bulunan köpeğin saldırısına uğradığını, çeşitli yerlerinden ısırılan çocuğun hastanede tedavi altına alındığını yazdılar.

Husky-Labrador kırması olan köpeğin evin bahçesini çevreleyen çitlerin üzerinden atlayarak çocuğa saldırdığı belirtilen haberde, köpeğin incelenmek üzere Veteriner Dairesi tarafından alıkonulduğu, sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

 

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