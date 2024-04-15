  • BIST 9706.88
  • Altın 2443.14
  • Dolar 32.4127
  • Euro 34.468
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de yarın elektrik kesintisi

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de yarın elektrik kesintisi

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Girne Trafo Merkezi, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın belirtilen bölgelerde 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. 

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına, gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs başvuruları 16-17 Nisan tarihlerinde yapılabilecek"15 Nisan 2024 Pazartesi 15:36
  • 3 Kaçak daha yakalandı... Bin 232 gün olanda var,500 gün olanda...15 Nisan 2024 Pazartesi 15:24
  • Uyuşturucu zanlısı genç kadın, mahkemeye çıkarıldı!15 Nisan 2024 Pazartesi 15:17
  • Sıcaklık 32 dereceye çıkacak15 Nisan 2024 Pazartesi 15:06
  • Bin 202 gün ülkede kaçak yaşadı...15 Nisan 2024 Pazartesi 14:57
  • Eşini darptan teminatla serbest kaldı, uyuşturucu ile yakalandı!15 Nisan 2024 Pazartesi 14:48
  • 340 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak...15 Nisan 2024 Pazartesi 14:39
  • KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 19 Yangın ve 75 Hususi Servis Olayı Kaydedildi15 Nisan 2024 Pazartesi 14:26
  • Trafik Denetimlerinde 437 Sürücü Rapor Edildi15 Nisan 2024 Pazartesi 14:13
  • Alkollü Sürücünün İki Trafik Kazası15 Nisan 2024 Pazartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti