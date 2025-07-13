Kosova’da Basketbol ve Dostluk Rüzgarı: KKTC’li Sporculardan Anlamlı Ziyaret

Kosova'da Basketbol ve Dostluk Buluşması: Bakan Damka'dan KKTC'li Sporculara Sıcak Karşılama

Kosova Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Kosova’ya gelen İskele-Mağusa U14 Basketbol Karması’nın yöneticilerini ve oyuncularını makamında kabul etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette sporun birleştirici gücüne vurgu yapılırken, karşılıklı dostluk ve iş birliği mesajları öne çıktı.

Kosova’da çeşitli dostluk maçları oynamak üzere bulunan KKTC kafilesi, bu organizasyonun sadece sportif anlamda değil, aynı zamanda ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kafile yöneticileri, Kosova’daki spor kulüpleriyle daha fazla iş birliği yapma arzularını dile getirerek, bu tür temasların genç sporcuların vizyonunu genişlettiğini ifade etti.

Ziyarette konuşan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar, Bakan Damka’ya misafirperverliği ve spora verdiği değer için teşekkür etti. Yılmabaşar, “Kosova’da dört dostluk maçı oynadık. Bu temaslar Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası alanda kendilerini göstermesi ve yeni dostluklar kurması açısından son derece kıymetli,” dedi.

Bakan Damka ise genç sporcularla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ziyaret sonunda KKTC kafilesi Bakan Damka’ya teşekkürlerini sunarken, benzer organizasyonların gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.