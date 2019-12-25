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Kötü hava koşulları Baf’ta etkili oldu

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Baf’ta Pazartesi akşamından beri etkili olan yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın, birçok soruna yol açtığı bildirildi.
Kötü hava koşulları Baf’ta etkili oldu

Fileleftheros gazetesi, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Baf sahil şeridinde “bomba patlamış gibi” bir görüntü meydana geldiğini; sahil yürüyüş yolunun taş ve deniz yosunuyla dolduğunu yazdı.

Haberde, bazı bodrum katlarının sular altında kaldığı, yolların kaygan olması nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği ve belediye ile itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı kaydedildi.
Bu arada, Rum Meteoroloji Dairesi’nin kötü hava koşulları nedeniyle yayınladığı sarı alarm da, bugün saat 16.00’a kadar geçerliliğini sürdürüyor.

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