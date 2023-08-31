  • BIST 7942.46
  • Altın 1666.443
  • Dolar 26.6164
  • Euro 28.9649
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKANetanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”

Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!

» »
Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!
Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!

Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki maaş krizi devam ediyor.  Temmuz maaşlarından sonra Ağustos ayı maaşları da tam olarak ödenemedi. DAÜ'yü 2722 öğrenci  tercih etmişti. Tercih yapan öğrencilerin çok büyük bölümünün DAÜ'ye Ağustos atı itibarı ile kayıt yaptığı ve harçlarını ödedikleri de öğrenildi.

 

EYLEMLER BAŞLAYACAK

DAÜ'de yetkili sendika olan DAÜ-SEN soruna çare bulunamaz ise Eylül ayının eylemlerle geçeceği yönünde uyarıda bulundu.

DAÜ'nün Kasım ayından sonra ise hiç maaş ödenemeyecek duruma geleceği konuşuluyor.

 

İLGİLİ HABERLER
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ BİR-SEN: "DAÜ’de Mali İşler ve Tanıtım Rektör Yardımcılıkları 3 yıldır atanmadı!"24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:54
  • DAÜ-SEN: Üniversiteyi Çıkmaza Götüren Bir İkiliyle Başbaşayız! 17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:25
  • DAÜ'deki ekonomik sıkıntı Meclis gündeminde...25 Nisan 2023 Salı 21:34
  • Prof. Aykut Hocanın'dan çalışanlara tehdit! Disipline verecekmiş!19 Nisan 2023 Çarşamba 12:42
  • DAÜ-SEN Aykut Hocanın'ın istifasını istedi! Bütçe açığı 6 kat büyüdü! Yolun sonu göründü...17 Nisan 2023 Pazartesi 10:33
  • Daü-Sen Bir Kez Daha Seçim Çağrısı Yaptı12 Nisan 2023 Çarşamba 15:35
  • DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!06 Nisan 2023 Perşembe 11:50
  • DAÜ'de Referandum yapılıyor...13 Nisan'da sandık kuruluyor!06 Nisan 2023 Perşembe 10:45
  • DAÜ BİRSEN : Rektör Hocanın İstifa etmeli seçimin önünü açmalı!06 Nisan 2023 Perşembe 09:21
  • Daü Birsen de DAÜ'de Seçim Çağrısı Yaptı05 Nisan 2023 Çarşamba 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti