Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki maaş krizi devam ediyor. Temmuz maaşlarından sonra Ağustos ayı maaşları da tam olarak ödenemedi. DAÜ'yü 2722 öğrenci tercih etmişti. Tercih yapan öğrencilerin çok büyük bölümünün DAÜ'ye Ağustos atı itibarı ile kayıt yaptığı ve harçlarını ödedikleri de öğrenildi.

EYLEMLER BAŞLAYACAK

DAÜ'de yetkili sendika olan DAÜ-SEN soruna çare bulunamaz ise Eylül ayının eylemlerle geçeceği yönünde uyarıda bulundu.

DAÜ'nün Kasım ayından sonra ise hiç maaş ödenemeyecek duruma geleceği konuşuluyor.

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