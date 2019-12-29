KSP: “Komünizm toplum için şimdiye kadar olduğundan çok daha büyük bir ihtiyaç”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), mikro çiplerin kapitalizm için imkansızlık yarattığını savundu.

KSP Merkez Komitesi adına yılsonu vesilesiyle yayınlanan açıklamada, üretimin mikro çipler üzerinden yapıldığı bir çağda yaşandığını, bu mikro-çipler nedeniyle, komünizmin toplum için şimdiye kadar olduğundan çok daha büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Mikro-çiplerin kapitalizm için bir imkânsızlık yarattığı, bu durumun şu anki burjuvaziyi yok oluşa doğru sürüklediği kaydedilen açıklamada, “Aşırı azgın bir düşman karşısında örgütsel olarak zayıf olmamıza rağmen, hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü olmadık!” denildi.