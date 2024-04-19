KTAMS, 112 Hızır Servisi’nde yaşanan personel eksikliğine dikkat çekti

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı konuşmada, 112 Hızır Servisi’nin, sağlık hizmetlerinin en önemli görev yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, çalışanların, artan nüfusa ve personel eksikliğine rağmen büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirtti.

Ambulansların hastalara yetişebilme noktasında çok hızlı hareket ve anında müdahale etme gerekliliğine işaret eden Bengihan, bunun personelle doğrudan alakalı olduğunu söyledi.

112 Hızır Servisi’ndeki personel ihtiyacına yönelik defalarca açıklama yaptıklarını dile getiren Güven Bengihan, Sağlık Bakanına personel sayısını güçlendirme çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Bengihan, “Burasının ertelenemeyen, ötelenemeyen bir durumu vardır” dedi.

“Serviste personel eksikliği yaşanırken, Başbakan tarafından bir çalışanın mesai saatleri içerisinde çalışacağı talimatı geldiğini” iddia eden Bengihan, bunun çalışma barışını bozduğunu ve halkın alacağı sağlık hizmetine yetişme noktasında eksik olan personel sayısını negatif yönde etkilediğini söyledi.

“Hiç mi umurunuzda değil? İnsan sağlığından daha önemli ne olabilir ki?” sorularını soran KTAMS Başkanı Bengihan, “Siyasi menfaatler, partizanca uygulamalar kabul edilemez” dedi. 112 Hızır Servisi’nde vardiya çalışıldığını ifade eden Bengihan, servisten birilerinin ayrılmasının, “ayrımcılık ve adaletsizlik” olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanına eleştirilerde bulunan Bengihan, “Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde personel eksikliği olmasına karşın bir kişinin iş atölyesinde mesai çalışmaya görevlendirildiğini” savundu.

-“Önemli olan mevcut personeli verimli kullanabilmektir”

112 Hızır Servisi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yanı sıra Nöroloji Servisi ve birçok serviste de personel eksikliği olduğunu dile getiren Bengihan, “Önemli olan mevcut personeli verimli kullanabilmektir” dedi.

Halkın alacağı sağlık hizmetlerinin aksamasından ve birilerinin zarar göreceğinden endişeli olduklarını ifade eden Bengihan, serviste, adanın genelinden gelen telefonlara tek bir kişinin baktığını söyledi.

53 tane yeni hemşire istihdam edildiğini dile getiren Bengihan, hemşirelerin ihtiyaçlı yerlere gönderilmesini beklediklerini ancak Nöroloji Servisi’ne bir tek hemşire dahi gönderilmediğini kaydetti.

AMATEM’de de personel ihtiyacı olduğunu ifade eden Bengihan, Cengiz Topel Hastanesi’ndeki 112’nin kapatıldığını ve bir hemşirenin iki aylığına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildiğini savundu. Bengihan, geçici işçi olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Gençlik Kolları Başkanı ve Bakanın Özel Kalem Müdürü’nün Cengiz Topel Hastanesi’ni kontrol ettiğini de ileri sürdü.

“Birilerine siyaseten torpil ya da menfaat sağlanacak diye insan sağlığını bu kadar görmezden gelemezler. Yazıklar olsun” diyen KTAMS Başkanı Bengihan, sendikaların Nakil Kurulundan çıkarılmasını da eleştirdi.

“Bugün burada eylem ve grev yapmıyorsak sadece basın açıklaması yapıyorsak, insan sağlığına verdiğimiz önem ve arkadaşların gösterdiği fedakarlık ve duyarlılıktan dolayıdır” diye konuşan Bengihan, sözün bittiği yerde olduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanının doğru yolu bulması için gerekirse her hafta eylem yapacaklarını kaydeden KTAMS Başkanı Bengihan, Bakanın tarafsız olması ve ayrıcalık yapmaması gerektiğini belirtti.

-“ Artan iş yükünün farkında değil misiniz?”

Çalışanlarının gailesinin halkın sağlık hizmetine en iyi şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Bengihan, “Artan iş yükünün farkında değil misiniz?” diye sordu.

KTAMS Başkanı Bengihan bir soruya karşılık, “Bizim için isimler, partiler önemli değildir. Bizim için önemli olan halka hizmet getirecek yöneticiler olmasıdır” yanıtını verdi.

112 Hızır Servisleri ile ilgili yasanın Meclis’te görüşülmeye bile başlamadığını ifade eden Bengihan, “Yasası olmayan bir birim” dedi.

Başka bir soru üzerine Bengihan, “Bu iş kesin çözümü Sağlık Bakanının gitmesidir” diyerek, bakanın, göreve geldiğinden bu yana ne dediyse tersini yaptığını iddia etti.