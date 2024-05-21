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KTAMS Başkanı yeniden Bengihan oldu

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, Güven Bengihan yeniden Sendika Başkanlığı görevine getirildi.
KTAMS Başkanı yeniden Bengihan oldu

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre Sendika, 17 Mayıs’ta yapılan 38. Olağan Genel Kurulu’nun ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda, Başkan seçildi ve Yürütme Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Buna göre, görev dağılımı şöyle belirlendi:

Başkan Güven Bengihan, Genel Sekreter Serman Yiğit, Mali Sekreter Gökhan Tozan, Örgütlenme Sekreteri Çağın Oytaç, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Muzaffer Sevim, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Şaziye Şaban, Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Oytam, Toplu Sözleşmeler Sekreteri Emete Taşkan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Ülfet Kral.

 

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