KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’dan Daü’ye Ziyaret

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Söz konusu ziyarete ilişkin 29 Eylül 2020 Cuma günü, saat 09:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın yanı sıra, KTMMOB Genel Sekreteri Tunç Adanır, KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Evren Çavdır, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy katıldı.

İki Kurum Arasında İş Birliği Görüşüldü

Basın toplantısında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, KTMMOB’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) altyapısının geliştirilmesinde ve teknik konularda en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirtti. KTMMOB’un bilim ışığında farklı konularda raporlar hazırladığının ve topluma ışık tuttuğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, “Bugünkü ziyaretin genel amacı kurumlarımız arasında iş birliği yapmaktır. Araştırma, geliştirme, girişimcilik, teknik kapasitenin yükseltilmesi, bilimsel raporlar ve yapılacak olan atılımlarla ilgili çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ön aşamayı tamamlayıp, teknik düzeyde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Hocanın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde; pandeminin etkisini azaltıcı, bilimin ışığında alacağımız tedbirleri de konuşmayı planlıyoruz. Bildiğiniz gibi üniversitemiz senatosu; öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın üniversitemizde yapacakları faaliyetlerde sağlıklarının ve güvenliklerinin en üst düzeyde tutulması için kararlarını açıklamıştır. DAÜ her zaman olduğu gibi kaliteli eğitim vermek, araştırma konularında atılım yapmak ve toplumumuza hizmet vermek konusundaki öncü rolünü üstlenmektedir. Bu kapsamda da özellikle toplumumuz ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak bizim için çok önemlidir.”

“Toplumumuza Faydalı Olacak Çalışmalar Üreteceğiz”

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ise konuşmasına Rektör Prof. Dr. Hocanın ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyerek başladı. DAÜ’nün, Kıbrıs Türkü’nün yarattığı en önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Aysal, “Bu süreçte DAÜ, daha da ileriye giderek Kıbrıs Türk Toplumu’na bilim ışığında yol gösterici olmaya devam edecektir. KTMMOB olarak bizler de iyilikten hareket ederek, dayanışarak, bilgilerimizi paylaşarak, güçlerimizi birleştirerek toplumumuzu daha ileriye götürme arzusu içerisindeyiz. KTMMOB, 4,500’ü aşkın üyesiyle ülkemizdeki en büyük meslek örgütlerinden biridir. 15 aktif odası ve 25’in üzerinde farklı meslek grubunu bünyesinde barındırmaktadır. Bunun içerisinde birçok teknik komitemiz de bulunmaktadır. KTMMOB’un topluma verdiği mesajlar, teknik komitelerin yaptığı çalışmaların bir ürünüdür. Teknik olarak yaptığımız her söylemin altında çok değerli akademisyen üyelerimizin imzası, sözü ve sesi vardır” diye konuştu.

KTMMOB Genel Başkanı Aysal, “KTMMOB olarak kamudaki, belediyedeki ve özeldeki yeni mezun ve akademisyen üyelerimizin bütününün bir sesi olarak, toplumsal fayda noktasında kamu nitelikli meslek örgütü olma sorumluluğu ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu noktada DAÜ’nün güçlü potansiyelinden ve insan kaynağından faydalanarak toplumumuza daha farklı noktalarda da katkı sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaret neticesinde toplumumuza faydalı olacak güzel hizmetler, güzel çalışmalarla geri dönebilmeyi arzu ediyoruz ki, Kıbrıs Türkü’nün neleri başarabileceğini de hep birlikte el birliğiyle gösterebilelim” dedi.

Toplantı sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.