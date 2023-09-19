KTOEÖS: "Eğitim Bakanı Eğitime ve Topluma Zarar Vermektedir

İşte açıklama;

Temel ve kronikleşmiş sorunların yanında okullarımız kendine özgü onlarca sorunla boğuşmaktadır.

Bekirpaşa Lisesinde bugün, nakil hakkı gasp edilen müdür ve muavinlerden dolayı bu okulda müdür olmaması ve tüm yükün eksik kadro nedeniyle 3 muavin üzerine yüklenmesi, ayrıca Türkçe bilmeyen kayıtlı 200 civarı öğrenciyle ilgili hiçbir çözüm üretmezken 80’in üzerinde yeni kayıt alınmasıyla ilgili bakanlığın baskı yapması nedeniyle başarılı bir grev ve eylem gerçekleştirilmiştir.

Grev sonrası Türkçe bilmeyen öğrencilerle ilgili eğitim bakanı Edebiyat öğretmenleriyle bir toplantı yapmış ve söz konusu öğrencilerle ilgili Türkçe kurs verebilecek uzmanlardan destek alınacağı ve bu öğrencilere kurs sağlanacağı sözünü vermiştir. Bakanlığın çözümsüz bıraktığı ve idareyi, öğretmeni, öğrencileri, okulu kaderine terk ettiği, çözüm üretmediği bu konuda bakanın verdiği sözü tutması ve adım atması gerekmektedir.

Müdür ve muavin nakillerinin yapılmayıp nakil hakkı gasp edilen ve tüm yükün mevcut 3 muavine yüklenmesinden ve kayıtlarla ilgili baskı yapılmasından dolayı 20 Eylül 2023 Çarşamba- 22 Eylül 2023 Cuma tarihleri arasında okul idaresi grevde olacaktır.

Hiçbir sorun yokmuş gibi kamuoyunu yanıltan, algı operasyonları yaratan, hiç bir sorunu çözmeyerek kaosa oynayan Eğitim Bakanı eğitime ve topluma zarar vermektedir. Derhal istifa etmelidir.

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)