KTOEÖS'ten EBA-AKSA benzetmesi

Günlerce, haftalarca öğretmenler, okul idareleri, uzmanlar, denetmenler Eğitim Bakanlığının oluşturduğu Moodle sistemi için “Uzaktan Eğitim Materyali” hazırlamışlar, bunun karşılığında, uzaktan eğitimin verimli bir şekilde yapılabilmesi için ortaya koydukları bu özveri için, tek bir kuruş katkı almamışlar ve talep de etmemişlerdir. Gelinen son aşamada, “EBA’ya geçtim” denilerek, harcanan tüm emek ve özverinin boşa harcanmış olacağının bakanlık yetkilileri farkında mıdır?