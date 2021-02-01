KTOEÖS'ten EBA-AKSA benzetmesi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yaparak EBA'nın gelmemesini savundu.
Açıklamanın tam metni şu şekilde:
“EBA” NEDEN OLMAMALI ?
- Günlerce, haftalarca öğretmenler, okul idareleri, uzmanlar, denetmenler Eğitim Bakanlığının oluşturduğu Moodle sistemi için “Uzaktan Eğitim Materyali” hazırlamışlar, bunun karşılığında, uzaktan eğitimin verimli bir şekilde yapılabilmesi için ortaya koydukları bu özveri için, tek bir kuruş katkı almamışlar ve talep de etmemişlerdir. Gelinen son aşamada, “EBA’ya geçtim” denilerek, harcanan tüm emek ve özverinin boşa harcanmış olacağının bakanlık yetkilileri farkında mıdır?
- EBA ile ilgili yaşanan sorunlar ortadayken, bu sorunlar tamamıyla eğitim sistemimizin içerisine entegre edilmek istenmektedir.
- 2020 yılında EBA’yı hazırlayan ŞİRKETEbir kalemde 9 MİLYON TL ödenmiş, bu şirkete her yıl için bu miktarın ödeneceği garantisi verilmiştir. Aslında elektrikte AKSA ne ise, eğitimde EBA da aynı anlama gelmektedir.
- Okullarımıza tek kuruşluk bütçe ayrılmazken, Okul Aile Birlikleri ve Müdürler, öğrencilerin karnelerini basmak için bile Portal veya Smart School’a döviz üzerinden ödeme yapmak zorunda bırakılmaktadır. Bu bağlamda EBA, okulların büyük bir yükümlülük altına sokulmasına neden olacaktır.
- Kendi Sistemimizi oluşturmak için günlerce karşılıksız harcanan emeğe rağmen, Moodle, Server Alımı, İnternet alt yapısına hiçbir harcama yapılmazken, İTHAL ŞİRKETE alım garantisi peşkeş çekilmiştir. Bu işten maddi çıkar sağlayan BİRİLERİ mi vardır?
- Tüm öğrenci, öğretmen ve bakanlığa ait bilgiler, işlemler, serverler, devletin Eğitim Bakanlığı aracılığıyla BİR ŞİRKETE DEVREDİLECEKTİR. O zaman Milli Eğitim Bakanlığına ihtiyaç KALACAK mıdır ?
- EBA aynen Türkiye Cumhuriyetindeki gibi bir Proje olarak ortaya atılmıştır. Bu proje, AKP’nin şirketlere, vakıflara, derneklere İDELOJİK ÇALIŞMALARI karşılığında devlet eliyle para aktarılması anlamı da taşımaktadır.
- Bu projeye yönelik ilk ödemenin Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından yapıldığı doğru mudur? Bu miktar KKTC’nin hanesine BORÇ olarak yazılmış mıdır? GSM Operatörlerine, Moodle yerine EBA İçin, öğrencilere bir süre ücretsiz internet sağlanması konusunda garanti verilmiş midir.? Moodleda kullanmak için öğrencilere verileceği söylenen ücretsiz internet Moodle dan EBA’ya mı aktarılacaktır?
- Moodle’ın güçlendirilmesi, daha işlevsel hale getirilmesi gerekliliği var iken, öğretmen ve öğrenciler bu konuda beklenti içindeyken, Moodle’ın yarım bırakılıp EBA’nın entegre edilmeye çalışılmasındaki amaç nedir?
- Gelinen bu aşamada, okul yöneticileri, öğretmenler ve Eğitim Bakanlığındaki çalışanlar seferber edilerek EĞİTİM’in geri dönülemez şekilde bir ŞİRKETE teslim edilmesi için adımlar atılmaya başlanmış mıdır?
- Toplantılarda, teknik kurullarda ve başka platformlarda, EĞİTİM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNE EBA ile ilgili duyumlarımızı aktarmamıza, sorular sormamıza rağmen, KESİNLİKLE bunun söz konusu olmadığı karşılığını almıştık. Bu konuyu gizleme nedenleri teslim olduklarından dolayı mıdır?
Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin EBA konusunda kamuoyuna açıklama yapmalarını, oluşturulan Moodle sistemimizi güçlendirmek yerine büyük meblağ ödeyerek neden İTHAL sistem kurmaya çalıştıklarını ivedilikle açıklamaları gerekmektedir. Tüm öğretmenlerimiz ve idarecilerimize çağrı yapar, ithal sisteme katkı yapacak hiçbir çalışmaya katılmamaları gerektiğinin altını çizeriz. Çağdaş, bilimsel, kamusal eğitim çerçevesinde kendi eğitim sistemizi, müfredatımızı oluşturmak için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.
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